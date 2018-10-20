مستغانم: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري للأجانب وتوقيف 56 شخصا

وتمت العملية الأولى من طرف وحدات فرع مكافحة تهريب المهاجرين للأمن الولائي لمستغانم بناء على معلومة مكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم.
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وبعد إخضاع الهاتف النقال للموقوف للتفتيش بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية، تم التعرف على هوية باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم 3 اشخاص وتوقيفهم بمدينة مستغانم وبالدواوير المجاورة لها.
وقامت ذات الوحدات خلال هذه العملية بحجز زورق مطاطي و10 دلاء من البنزين (290 لتر) ومجدافين اثنين ومحرك بقوة 40 حصان.
من جهتها، تمكنت وحدات حراس السواحل من إحباط أربع عمليات إبحار سري في الساعات الماضية مكنت من توقيف 52 مرشح للهجرة غير الشرعية بينهم 20 أجنبي من جنسيات مختلفة دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية وقاصرين اثنين وامرأتين.
وسلم الموقوفون الذين كان بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 5.580 أورو، إلى مصالح الشرطة التي قامت بإنجاز ملفات قضائية ضدهم بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير الشرعية وسيحالون في وقت لاحق أمام النيابة العامة بمستغانم.