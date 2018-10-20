دعوة الجمعيات الدينية إلى المساهمة في ترسيخ روح الوطنية لدى المواطن الجزائري -

الصحراء الغربية: إيكوكو و إيبسو تستعدان لإطلاق مبادرة جديدة دعما لحقوق الشعب الصحراوي -

جلسة الاستئناف في قضية علي حداد: التماس تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين -

مستغانم: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري للأجانب وتوقيف 56 شخصا -

كورونا : تسجيل 199 إصابة جديدة، 177 حالة شفاء و 10 وفيات -

الألعاب المتوسطية وهران-2022: إنجازات وصعوبات لجنة التنظيم في صلب الاجتماع مع وفد اللجنة الأولمبية الوطنية -

سباحة: الاتحادية الجزائرية تسعى لإيجاد حلول لمشاكل الأندية على مستوى الولايات -

سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة -

فيروس كورونا : التأكد من حالة ايجابية واحدة في المنتخب الجزائري لكرة الريشة -

أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021 -

وقفة بباريس لمطالبة فرنسا بالكف عن عرقلة تسوية النزاع في الصحراء الغربية -

فيروس كورونا: استبعاد العودة إلى الحجر الصحي و لا وجود لموجة ثانية للجائحة -

هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها محور الأسبوع الوطني للقرآن الكريم -

تبسة: استلام الطريق الاجتنابي لمنجم الفوسفات ببئر العاتر خلال السداسي الأول من 2021 -

تنظيم ندوة بالجزائر العاصمة حول الأدب الجزائري في المنفى -

دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين -

مستغانم: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري للأجانب وتوقيف 56 شخصا -

اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار: عدة دول تطالب بإنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية -

تعديل الدستور : الصحافة الوطنية تبرز أهمية الوثيقة في رسم معالم جزائر المستقبل -