Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها" محور الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 بمستغانم

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
&quot;هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها&quot; محور الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 بمستغانم

مستغانم - تحتضن دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمدينة مستغانم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 تحت شعار "هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها"، حسبما علم اليوم الأحد من المنظمين.

وسيتم خلال هذه التظاهرة العلمية الدينية التي تتزامن مع غرة شهر ربيع الأول تنظيم ملتقى فكري بحضور إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأساتذة من عدة جامعات، فضلا عن تنظيم المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، يضيف ذات المصدر.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية استغلال طاقات الشباب في نهضة الوطن وتبيين المنهج القرآني في تفعيل وتوظيف هذه الطاقات الكامنة وتسليط الضوء على مؤسسات صناعة الوعي ودورها الحيوي في هذا المسعى.

وسيتم خلال هذا اللقاء العلمي في يومه الأول تقديم 16 ورقة بحثية حول "مفهوم الطاقات الوطنية وأنواعها" و"منهج القرآن الكريم في تفعيل وتوظيف الطاقات" و"سبل حمايتها في ضوء النصوص الشرعية" و"ثقافة المواطنة ودورها في استغلال الطاقات".

 إقرأ أيضا: الأسبوع الوطني الـ21 للقرآن الكريم: الدعوة إلى التحلي بالحكمة أمام التحديات الراهنة

وسيتناول المشاركون في اليوم الثاني من اللقاء واقع الشباب مع استغلال القدرات والإمكانات وحمايته من التيارات السلبية لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا كيفية استثمار طاقاته (الشباب) في التنمية المستدامة، فضلا عن عرض لنماذج من القيادات الشبانية الوطنية.

وسيختتم الملتقى بإبراز دور مؤسسات صناعة الوعي في استغلال الطاقات، على غرار الأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام بما في ذلك وسائط الإعلام الجديدة، ناهيك عن أهمية انخراط المؤسسات الاقتصادية في هذا المسعى الوطني.

ويشارك في الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 بمدينة مستغانم زهاء 500 مشارك و18 متنافسا في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، كما أشار إليه المنظمون.

كلـمات مفتـاحيــة :
"هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها" محور الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 بمستغانم
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.18

فيروس كورونا : التأكد من حالة ايجابية واحدة في المنتخب الجزائري لكرة الريشة

20.10.18

أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021

20.10.18

وقفة بباريس لمطالبة فرنسا بالكف عن عرقلة تسوية النزاع في الصحراء الغربية

20.10.18

إيليزي/مشروع تعديل الدستور:  تجنيد أزيد من 1300 عون لتأطير مراكز الاقتراع

20.10.18

الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 11 شخصا

20.10.18

حملة تحسيسية للمبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لدعم مشروع تعديل…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.17

تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف