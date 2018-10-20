Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 3 أشخاص و إصابة 131 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 131 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 113 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت إصابة 131 شخص بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ووفاة 03 اشخاص، تم إسعاف الجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفئة في داخل منزلهم السكني الكائن بحي 303 مسكن ببلدية ودائرة تيارت، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مقبولة الى المصلحة الاستشفائية المحلية.

وخلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية لولاية غليزان لأجل إخماد حريق بخزانة لعدادات كهربائية بالطابق الأول لبناية تتكون من 04 طوابق، بحي 500 مسكن ببلدية غليزان بحيث تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان لـ 07 اشخاص يعانون من صعوبة في التنفس ثم تم إجلائهم الى عيادة متعددة الخدمات المحلية.

اقرأ أيضا : حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح و عدم تسجيل وفيات خلال ال48 ساعة الاخيرة 

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, فقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 29 عملية تحسيسية عبر 03 ولايات (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 31 عملية تعقيم عبر 06 ولايات (20 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 146 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 25 سيارة إسعاف و 15 شاحنة، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 02 أماكن للإقامة بولاية الجزائر والبليدة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 3 أشخاص و إصابة 131 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.18

تنظيم ندوة بالجزائر العاصمة حول "الأدب الجزائري في المنفى"

20.10.18

المغرب يصعد من سياسة العزل والمضايقات بحق الصحراويين ببجدور المحتلة

20.10.18

دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين

20.10.18

مستغانم: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري للأجانب وتوقيف 56 شخصا

20.10.18

اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار: عدة دول تطالب بإنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية

20.10.18

تعديل الدستور : الصحافة الوطنية تبرز أهمية الوثيقة في رسم معالم جزائر المستقبل اجتماعيا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.17

تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار