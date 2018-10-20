حوادث المرور : وفاة 3 أشخاص و إصابة 131 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 131 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 113 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت إصابة 131 شخص بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ووفاة 03 اشخاص، تم إسعاف الجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفئة في داخل منزلهم السكني الكائن بحي 303 مسكن ببلدية ودائرة تيارت، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مقبولة الى المصلحة الاستشفائية المحلية.

وخلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية لولاية غليزان لأجل إخماد حريق بخزانة لعدادات كهربائية بالطابق الأول لبناية تتكون من 04 طوابق، بحي 500 مسكن ببلدية غليزان بحيث تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان لـ 07 اشخاص يعانون من صعوبة في التنفس ثم تم إجلائهم الى عيادة متعددة الخدمات المحلية.

اقرأ أيضا : حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح و عدم تسجيل وفيات خلال ال48 ساعة الاخيرة

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, فقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 29 عملية تحسيسية عبر 03 ولايات (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 31 عملية تعقيم عبر 06 ولايات (20 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.