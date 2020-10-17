التكوين في مهن الماء: استحداث 20 تخصصا جديد بداية من العام المقبل -

جراد يشيد بوعي و دور الشباب في تكوين المجتمع المدني -

الوزير الأول يدشن مدرسة الحرف للأشغال العمومية بالجلفة -

رئيس الجمهورية يقرر تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة -

التعديل الدستوري سينهي كافة الانحرافات التي كانت سائدة في السابق -

ترشيح فيلم هيليوبوليس لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي -

التأكيد على ضرورة تفعيل التنمية المحلية محور زيارة الوزير الأول لولاية الجلفة -

جراد يضع حجر أساس لمشروع مركز لمكافحة السرطان بالجلفة -

امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة -

مجازر 17 أكتوبر 1961 : عريضة في فرنسا من أجل الاعتراف بجرائم دولة -

العنف التعبيري عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مرفوض لأنه تهديد للنسيج الاجتماعي الوطني -

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يوم الأحد -

كوفيد-19 : وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين من أجل الاحترام الصارم لإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع حالات الاصابة -

قضية سوفاك: استئناف مرافعات الدفاع -

مشروع تعديل الدستور يضمن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة -

كورونا : تسجيل 205 إصابة جديدة, 115 حالة شفاء و5 وفيات -

الاستفتاء على الدستور: الشعب الجزائري سيسطر ملحمة عظيمة في سبيل الوطن -

الانتاج الفلاحي : جهود كبيرة لضمان الاكتفاء الذاتي خلال جائحة كورونا -

غرداية :السيد عطار يحث الشباب على تكثيف جهودهم لبناء الجزائر الجديدة -