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جراد يشيد بوعي و دور الشباب في تكوين المجتمع المدني

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 19:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
جراد يشيد بوعي و دور الشباب في تكوين المجتمع المدني

الجلفة - أشاد الوزير الأول عبد العزيز جراد, مساء يوم السبت بالجلفة, بوعي الشباب و دوره في تكوين المجتمع المدني, الذي يتعين ان يكون "قوة إيجابية تساهم في بناء الجزائر".

و في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني, خلال بزيارة العمل و التفقد لهذه الولاية, أشاد السيد جراد ب"وعي الشباب الذي ساهم في تكوين المجتمع المدني", مشددا على ضرورة جعل المجتمع المدني "قوة إيجابية تساهم في بناء الجزائر ببعد وطني متكامل".

كما ابرز في هذا السياق أهمية "الديمقراطية التشاركية التي تحترم رأي المواطن".

من جهة أخرى, أكد السيد جراد أن "العدو الأول للمجتمع الجزائري اليوم هي البيروقراطية", مشيرا الى أن " الكثير من القرارات التي تتخذ على المستوى الوطني وتصب في صالح المواطن لا تطبق محليا بسبب البيروقراطية".

كما اقر بوجود "تراكمات ال20 سنة الأخيرة" و التي سادها "العبث والفساد" وكذا "عدم احترام كرامة المواطن".

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و بخصوص الانشغالات الخاصة بتوزيع السكنات بمختلف صيغها, صرح الوزير الأول بأنه "سيبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق".

وقال أنه بالرغم من "محاولات التوزيع العادل للبرامج السكنية الا أن توزيع السكنات في بعض الأحيان لم يكن شفافا ولا تزال بعض السلوكات غير مقبولة" في هذه العملية لذلك -كما قال- "سأطلب فور عودتي للجزائر العاصمة بعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق, ونرجع بعدها لتوزيع السكنات على العائلات التي تستحقها".

وكشف السيد جراد في ختام هذا اللقاء أن الحكومة تعمل بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "ليلا ونهارا من اجل تطوير وازدهار البلاد".

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جراد يشيد بوعي و دور الشباب في تكوين المجتمع المدني
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 19:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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