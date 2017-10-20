حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح و عدم تسجيل وفيات خلال ال48 ساعة الاخيرة

الجزائر - أصيب 308 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث المرور عبر عدة ولايات من الوطن لم تخلف وفيات وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 الى 17 من أكتوبر الجاري حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وفيما يخص نشاطات عناصر الحماية المدنية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا - ذكرت ذات المصالح أن عناصرها قامت خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 74 عملية تحسيسية عبر 14 ولايات (50 بلدية) لفائدة مواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 81 عملية تعقيم عبر 15 ولايات (48 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ومن جانب آخر أخمدت عناصر الحماية المدنية 11 حريقا حضريا، صناعيا و أخرى مختلفة بكل من ولايات سكيكدة (1)، غليزان (1) ، ميلة (1 )، الجزائر (2 )، ورقلة (1)، سطيف (2)، البليدة (1)، خنشلة (1)، و أدرار (1 )حريق، أدت الى اصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية بولاية ورقلة واصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية البليدة الى جانب اصابة شخصين بحروق من الدرجتين الأولى و الثانية بولاية خنشلة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 38 شخصا مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام في كل من ولايات الجزائر، تيسمسيلت، برح بوعريريج، تيارت، البويرة، مستغانم و عين الدفلى، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان.