بكالوريا 2020: جائحة كوفيد-19 لم تمنع صديقي عبد الصمد من الحصول على أحسن معدل وطنيا

تلمسان - لم تمنع الوضعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 لا سيما في قطاع التربية صديقي عبد الصمد من ثانوية "عبد الله بن عيسى" للحناية (تلمسان) من الحصول على أحسن معدل على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا ب20/19 ونيل شهادة البكالوريا بجدارة في شعبة تقني رياضي.

وقد شرع عبد الصمد (18 سنة) بجدية ومنهجية في التحضير لامتحانات البكالوريا منذ بداية العام الدراسي. و رغم أن وباء الكوفيد كان قد اثر عليه بعض الشيء إلا أنه ظل مثابرا وكله عزم على النجاح.

وأشار الى أنه بفضل أساتذته وعائلته تمكن من تحقيق حلمه ألا وهو تسجيل أحسن المعدلات.

وأضاف قائلا "كنت أنتظر الحصول على معدل جيد, لكن لم أكن أتوقع تسجيل أفضل معدل على المستوى الوطني. إنه مصدر فخر لي ودافع كبير لمتابعة أحلامي".

وأبرز عبد الصمد أنه يعتزم التسجيل في مدرسة عليا مختصة في التكنولوجيا, في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونيك أو أي اختصاص له علاقة بالتكنولوجيا.

وقد امتاز هذا التلميذ المولود في الرابع سبتمبر 2002, بالتفوق طوال مساره الدراسي, بدءا من الطور الابتدائي بمدرسة "بن شارف حسين" للحناية.

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وقد تحصل على معدل 40 ر9 من 10 للانتقال الى الطور المتوسط (بمتوسطة بن سونة قويدر) وسجل معدله 84 ر18 للالتحاق بالثانوية أين حاز على أعلى معدل في امتحان البكالوريا.

وعبر هذا الشاب الهادئ والواثق من نفسه والذي زاول تعليمه الثانوي في شعبة تقني رياضي عن امتنناه لكل من ساهم في نجاحه أي أساتذته وعائلته.

ويحظى هذا التلميذ الجاد و المثابر بمحبة الجميع سواء في الثانوية أن المنزل أو حيه بقرية "مكسيم" بالحناية، أين يشهد له جيرانه بالأخلاق الحميدة و الجدية, كما عبر لوأج بعضهم, معتبرين أنه قدوة لأبنائهم.

كما عبر والده, و هو أستاذ مادة الرياضيات, عن فرحته المزدوجة باعتبار أن حسام الدين الأخ التوأم لعبد الصمد, قد تحصل هو الآخر على شهادة البكالوريا بمعدل 30 ر13.