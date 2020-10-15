اعتماد استراتيجية حكومية لإدماج المرأة الريفية وترقيتها

سوق أهراس - أكد المدير العام للغابات علي محمودي يوم الخميس بسوق أهراس أن الجزائر تعتمد على استراتيجية حكومية ترتكز على برنامج منسجم ومتكامل بين القطاعات الوزارية لضمان إدماج المرأة الريفية وترقيتها.

وأوضح ذات المسؤول الذي أشرف على تظاهرات إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية (15 أكتوبر) ممثلا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية و بحضور سلطات الولاية وعدة جمعيات وتعاونيات فلاحية و ذلك خلال حفل أقيم بمقر الغرفة المحلية للفلاحة بأن هذه الإستراتيجية يشارك فيها أيضا عديد الفاعلين من مجتمع مدني وجمعيات.

وأضاف المتحدث بهذه المناسبة التي حملت هذه السنة شعار "دور المرأة الريفية في مواجهة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي" بأن هذه التظاهرة التي أشرفت على تنظيمها الجمعية الوطنية للمرأة الريفية بالتنسيق مع غرفة الفلاحة بالولاية ومديرية المصالح الفلاحية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لترقية المرأة والذي تمحور حول التحسيس والإعلام والتوجيه وتعزيز قدرات التكوين والمرافقة في صناعة المشاريع وتسويق المنتوج.

ودعا المدير العام للغابات بالمناسبة إلى أهمية تشجيع النساء في هذه الأوساط على العمل في شكل تعاونيات تزيد في مردوها وتسهل عليها الحصول على المواد الأولية والخدمات والتسويق في ظل الدعم المتواصل من طرف الدولة.

و ذكر ذات المسؤول بأن مشاركة المرأة الريفية في برامج قطاع الغابات يندرج ضمن مهامها للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال خلق الأنشطة التي تولد فرص العمل وتحد من الفقر.

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قبل ذلك ثمن ذات المتدخل جهود الفلاحين الذين زاولوا نشاطهم في ظل جائحة كورونا وساهموا في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الفلاحية وتزويد السوق دون تسجيل أية اضطرابات.

بدورها أشارت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية آمال عدواني إلى أنه على الرغم من الطابع الجغرافي وقساوة الطبيعة التي تتميز بها الأوساط الريفية إلا أن النساء الريفيات يلعبن دورا بالغ الأهمية في زيادة الإنتاج الفلاحي وتوفير الغذاء عبر تطوير الفلاحة العائلية داعية إلى إدماج المرأة ضمن العمل التعاوني مما يسهل لهن الحصول على آليات الدعم المتاحة من طرف الدولة.

وطاف المشاركون في هذه التظاهرة بأجنحة معرض أقيم بالمناسبة تضمن منتجات للمرأة الريفية تمثلت في الزعفران والتين الشوكي ومشتقاته وكذا النباتات العطرية ومنتجات الألبان وكذا جناح آخر لأجهزة دعم التشغيل الشباب و وكالات بنكية ومعاهد الدعم التقني.