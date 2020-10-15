إنتاج السمك الأزرق ببومرداس : انتعاش بنسبة تتجاوز 10 بالمائة -

كورونا : تسجيل 193 إصابة جديدة, 127حالة شفاء و9 وفيات -

نحو نموذج طاقوي مرن من اجل بلوغ 50 بالمائة من الطاقة المتجددة أفاق 2030 -

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -

جمارك : تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بكل من إيليزي وجانت وعين أميناس -

خارطة طريق حول الحوسبة السحابية قيد التطوير -

توزيع جائزة المجلس الأعلى للغة العربية في طبعتها التاسعة على الفائزين المتميزين -

مقاولاتية : دعوة الى تشجيع دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية و ريادة الإعمال -

حفل توزيع الجوائز في المسابقة الوطنية الخاصة بالأطفال المتمدرسين فترة الحجر المنزلي -

اعادة انتخاب الجزائر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للحماية المدنية -

مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس : فرنسا كانت تسعى الى اضعاف الثورة الجزائرية -

نفط: برميل الخام الجزائري خسر 66ر4 دولار في شهر سبتمبر -

الصحراء الغربية: دعوة في مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث أممي للحفاظ على الزخم السياسي -

بكالوريا 2020 : تسجيل الناجحين الجدد في شعب شبه طبي والقابلات تتم عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصحة -

العماري: مجازر 17 أكتوبر 1961، تعتبر جرائم دولة -

رشا بدر الدين من قسنطينة نابغة مثابرة تطمح لإكمال دراستها في تخصص الإعلام الآلي -

كوفيد-19: رفع التعليق عن صلاة الجمعة استند إلى قرارات علمية -

التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يرتبط بأهداف استراتيجية -

حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 355 آخرين بجروح خلال أسبوع -