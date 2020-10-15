اعادة انتخاب الجزائر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للحماية المدنية

وتشكل تزكية الجزائر لعهدة ثانية في عضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الحكومية التي انضمت إليها سنة 1977، اعترافا من قبل الدول الأعضاء بالدور الريادي للحماية المدنية الجزائرية في تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر التي تحيط بالبيئة وأمن الأشخاص والممتلكات.
للتذكير فإن المنظمة العالمية للحماية المدنية منظمة حكومية تهدف إلى المساهمة في تنمية الهياكل المكلفة بضمان الحماية والمساعدة للسكان وكذا حماية الممتلكات والبيئة ضد الكوارث بجميع أنواعها.
من جهة أخرى تم خلال أشغال هذه الدورة انتخاب مارياتو ياب في منصب الأمين العام للمنظمة في الدور الأول لعملية الانتخاب ب 30 صوتا مقابل 23 لمرشح لبنان ريمون خطار.