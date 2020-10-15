تيسمسيلت: برنامج لترقية المرأة الريفية بمناطق الظل

تيسمسيلت ـ شرع مؤخرا في تجسيد برنامج ولائي لترقية المرأة الريفية القاطنة بمناطق الظل (النائية) بولاية تيسمسيلت، حسبما أفادت به يوم الخميس رئيسة الجمعية الولائية "حواء الونشريس" صاحبة المبادرة.

وأوضحت العالية بكري لوأج على هامش مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية بأن هذا البرنامج المعد بالتعاون مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن والخلايا الجوارية للتضامن والغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف يشمل تنظيم ورشات تكوينية في الخياطة والطرز وصناعة الحلفاء والدوم والزربية والنسيج وصناعة الحلويات التقليدية وتربية الحيوانات تستهدف نساء ريفيات تقطن بمناطق نائية.

كما يتضمن هذا البرنامج الذي يدوم ستة أشهر تنظيم لقاءات تحسيسية على مستوى التجمعات الريفية النائية للولاية على غرار "غزلي"(برج الأمير عبد القادر) و"القدادرة"(سيدي سليمان) و"صب السمن"(المعاصم) لتقديم شروحات حول كيفية استفادة النساء الريفيات من آليات دعم التشغيل وذلك بهدف تشجيعهن على استحداث مشاريع مصغرة.

اقرأ أيضا : التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يرتبط بأهداف استراتيجية

وسيتم بالمناسبة إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات العمومية كالغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف بهدف ترقية المرأة الريفية لاسيما في مجال استحداث أنشطة اقتصادية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة بالولاية وفق نفس المصدر.

وبرمج كذلك فتح أقسام لمحو الأمية لفائدة النساء الريفيات على مستوى مناطق الظل للولاية وذلك بالتعاون مع ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وللإشارة تميزت مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية التي أقيمت بقر الجمعية الولائية "حواء الونشريس" بدار الصناعة التقليدية والحرف لتيسمسيلت بتكريم عدد من النساء الحرفيات القاطنات بمناطق ظل بالولاية نظير مساهماتهن في المحافظة على الحرف المهددة بالزوال على غرار صناعة الحلفاء والدوم والأواني الطينية والخشبية.