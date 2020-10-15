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رشا بدر الدين من قسنطينة نابغة مثابرة تطمح لإكمال دراستها في تخصص الإعلام الآلي

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
رشا بدر الدين من قسنطينة نابغة مثابرة تطمح لإكمال دراستها في تخصص الإعلام الآلي

قسنطينة - تسلحت النابغة رشا بدر الدين المنحدرة من ولاية قسنطينة بالإرادة والمثابرة و العزيمة لخوض غمار امتحان "هام" جاء هذه السنة 2020 في ظرف جد استثنائي فكانت الثمرة إحرازها للمرتبة الثالثة وطنيا في شهادة البكالوريا شعبة رياضيات بمعدل 10 ر 19 وهو أعلى معدل في شعبة الرياضيات على المستوى الوطني ليكون نجاحها ذو طعم خاص في سياق خاص.

وقالت رشا التي استقبلت وأج بمنزلها العائلي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بمعية أفراد أسرتها: "لم تثنني تداعيات الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 وابتعادي عن مؤسستي التعليمية و الدروس الحضورية عن التحلي بالإصرار والعزيمة لنيل هذه المرتبة المشرفة لي و لوالدي و لمدينتي، بل عمدت إلى تنظيم وقتي بين المراجعة و الراحة".

وأردفت أنها حرصت على التحضير لامتحان البكالوريا منذ بداية السنة الدراسية لتفادي تراكم الدروس و أن تحقيق هذه النتيجة ثمرة سنوات من الجد و الاجتهاد و المثابرة في الدراسة بدءا من الطور الابتدائي إلى غاية إحراز شهادة البكالوريا" موضحة.

وتؤكد نتائج مسار رشا الدراسي اجتهادها و تميزها، إذ كانت تحتل المراتب الأولى في نتائج الامتحانات منذ سنواتها الدراسية الأولى.

واعترفت التلميذة المتفوقة التي زاولت دراستها على مستوى ثانوية الحرية بوسط مدينة قسنطينة أن لاهلها "دور كبير" في نجاحها فبفضل بنصائحهم وتوجيهاتهم وتشجيعاتهم تمكنت من ترتيب اسمها ضمن قائمة أحسن المعدلات الوطنية وهو ما لم تكن تتوقعه سواء خلال فترة التحضير للامتحان أو خلال مشوارها الدراسي، كما قالت.

ولم تفوت رشا الفرصة لتقديم "تحية إجلال وتقدير"  لكل الأساتذة الذين ساعدوها والذين كان لهم دورهم أيضا في تحقيق نجاحها الباهر" معربة عن رغبتها في إتمام دراستها الجامعية خارج الوطن في تخصص الإعلام الآلي.

وبشأن كيفية تلقيها لخبر نجاحها، تقول النابغة:  "لقد زف لي هذا الخبر السعيد وزير التربية الوطنية السيد محمد واجعوط حيث اتصل بي صباح أمس الأربعاء و أعلمني بإحرازي للشهادة الغالية و نيلي المرتبة الثالثة على المستوى الوطني" مردفة "حينها لم تسعني الفرحة وأحسست نفسي أحلق في السماء".

وفي ختام حديثها هنأت رشا أقرانها من الناجحين و دعت من لم يسعفهم الحظ في هذه السنة إلى "بذل مزيد من الجهد و التحلي بالإرادة و الإصرار لتحقيق النجاح خلال السنة المقبلة".

جدير بالذكر أنه تم يوم أمس الأربعاء الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 حيث أحرز التلميذ عبد الصمد صديقي من تلمسان المرتبة الأولى وطنيا متبوعا بكل من رحمة عون من الوادي و بدر الدين رشا من قسنطينة في المرتبتين الثانية و الثالثة على التوالي.

 

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رشا بدر الدين من قسنطينة نابغة مثابرة تطمح لإكمال دراستها في تخصص الإعلام الآلي
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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