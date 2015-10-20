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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 355 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 355 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي تسعة (09) أشخاص حتفهم وأصيب 355 آخرون بجروح في 280 حادث مرور جسماني سجل على مستوى  المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و وأضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، تم "تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بـ (-01) حادث" و"عدد الوفيات بـ (-03) حالة، مع ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+24) حالة".

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وتشير المعطيات ذات الصلة- حسب ذات البيان - الى أن "أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور"

وفي هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع وتضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 355 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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