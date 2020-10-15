انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية

الجزائر - انطلقت اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أشغال الندوة الوطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية، التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء الريفيات.

ويجري هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، تحت شعار"ابداع المرأة الريفية بمعايير دولية"، بحضور عدد من الوزراء ومستشارين لرئيس الجمهورية وبمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية و هيئات و جمعيات وطنية إلى جانب ممثلين عن هيئات أممية بالجزائر.

إقرأ أيضا: المرأة الريفية في عالم المقاولاتية: ندوة وطنية الخميس القادم بالجزائر العاصمة وترمي الندوة الى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات من خلال التركيز على تطوير المقاولاتية المبدعة والتنافسية وكذا عرض التجربة الجزائرية في مجال المقاولاتية النسوية، سيما الموجهة منها للمرأة الريفية.

كما تهدف الندوة إلى تطوير المقاولاتية النسوية من خلال دعم المرأة الريفية لتنويع منتجاتها وتسويقها بمعايير دولية وتعزيز قدرات مرافقي النساء المقاولات الريفيات سيما إطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ل15 أكتوبر من كل سنة، جلسات موضوعاتية تتناول عدة محاور سيما المتعلقة بتدعيم الخبرات في مجال التأطير وترقية معارف ونشاطات النساء الريفيات وتنويعها وولوج النساء الريفيات إلى السوق.