الجلفة : وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الترويج غير قانوني للتبغ

الجلفة - وضعت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية الجلفة حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الترويج غير قانوني لمختلف أنواع التبغ وحجزت ما قيمته 7ر21 مليون دج من هذه المواد, حسب ما علم يوم الأربعاء من قيادة المجموعة الولائية لذات الجهاز.

وأوضح ل/وأج المكلف بخلية الإعلام والاتصال لدى هذا الجهاز النقيب نجوى محمد مهدي, أن هذا التدخل تم بناء على معلومات "مؤكدة " وردت لفرقة الأبحاث عن نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج مختلف أنواع التبغ بطريقة غير قانونية على مستوى عاصمة الولاية.

واستغلالا للمعلومات الواردة, تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالشبكة المكونة من أربعة أشخاص, حيث أسفر ذلك عن حجز كمية معتبرة من المواد المقلدة متمثلة في الشمة وسجائر محلية وأجنبية الصنع, عددها الإجمالي ناهز 508.895 علبة.

وتم في هذا التدخل -- يضيف النقيب مهدي-- حجز مركبتين لنقل البضائع, فيما قدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات ب 7ر21 مليون دج.

وفور استكمال التحقيق في القضية, سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة, وفقا لذات المصدر.