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مستغانم: تفكيك شبكة تنظيم الهجرة غير الشرعية بحرا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
مستغانم: تفكيك شبكة تنظيم الهجرة غير الشرعية بحرا

مستغانم- تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف عناصرها الأربعة، حسب ما أستفيد يوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أن العملية جاءت في إطار المخطط العملياتي لوحدات الدرك الوطني وبناءا على معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في مجال تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر تنشط داخل إقليم الاختصاص بولاية مستغانم.

وبعد إحباط مخطط لتنظيم عدة رحلات إبحار سري نحو الضفة الأخرى قامت ذات الوحدات بتوقيف شخصين وحجز زورقين مطاطيين و3 محركات وبوصلة وجهاز تحديد المواقع وهواتف نقالة تستخدم للاتصال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بنحو 370 ألف دج، يضيف ذات المصدر.

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وعقب إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا وفتح تحقيق في القضية تم توقيف شخصين آخرين ينتميان إلى نفس الشبكة الإجرامية وحجز معدات أخرى تستعمل لنفس الغرض.

وفور انتهاء التحقيقات ستقوم مصالح الدرك الوطني بتقديم أفراد هذه الشبكة أمام العدالة بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، كما أشار إليه المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:54
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مستغانم: تفكيك شبكة تنظيم الهجرة غير الشرعية بحرا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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