حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وجرح 1297 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

الجزائر - لقي 37 شخصا مصرعهم و جرح 1297 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع 1330 حادث مرور خلال الأسبوع المنصرم، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة أسبوعية للحماية المدنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 04 الى 10 أكتوبر الجاري بـ 2017 تـدخـل من أجل 1330 حادث مرور أدت إلى وفاة 37 شخصا و جرح 1297 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

وسجلت أثقل حصــيلة، يضيف البيان، في ولاية سوق أهراس بوفاة 05 أشخاص و جرح 18 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 14 حادث مرور.

إقرأ أيضا: . حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 116 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع الماضي أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 265 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 366 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1089 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 197 سيارة إسعاف و 147 شاحنة مضخة.

وفي سياق آخر قامت ذات المصالح بـ 1674 تدخلا سمح بإخـــماد 1291 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، يردف نص البيان.