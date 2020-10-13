حادث انفجار الغاز بالبيض: وزيرة التضامن الوطني تؤكد تكفل قطاعها اجتماعيا ونفسيا بالضحايا

البيض - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الثلاثاء بالبيض تكفل مصالح قطاعها الوزاري من الجانبين الاجتماعي والنفسي بضحايا حادث انفجار الغاز الذي وقع السبت الماضي بالبيض والذي خلف وفاة خمسة أشخاص وجرح 18 آخرين.

وأضافت الوزيرة لدى تقديمها واجب العزاء لعائلات الضحايا وتفقدها لوضعية آخر مصابة توجد بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف, بعاصمة الولاية, بمعية الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ, أنها أسدت تعليمات خاصة بالتكفل النفسي والاجتماعي بضحايا هذا الحادث وعائلاتهم, مؤكدة مرافقة قطاع التضامن الوطني لهم.

وأبرزت كوثر كريكو أن زيارتها اليوم "جاءت للوقوف على مدى تنفيذ هذه التعليمات وإرفاقها بإطلاق قوافل تضامنية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم و التي شملت مواد استهلاكية وكهرومنزلية وغيرها, إلى جانب التكفل النفسي والاجتماعي لهم عن طريق الخلايا الجوارية وكذا المختصين النفسانيين التابعين لقطاع التضامن الوطني", مضيفة أن مصالح قطاعها "ستواصل مرافقة ضحايا هذا الحادث من خلال مبادرات أخرى".

وأكدت الوزيرة على أن قطاعها الوزاري يحرص على ضمان متابعة دائمة لوضعية المواطنين الذين يتواجدون في مثل هذه الظروف التي تستوجب تعزيز العمل التضامني, مبينة أن ذلك يتم من خلال التنسيق مع كل القطاعات المعنية, على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كل وفق اختصاصه في إطار التضامن الحكومي".