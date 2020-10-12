ندوة وطنية الخميس القادم بالجزائر العاصمة حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية

الجزائر - تنظم وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة ندوة وطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية تجمع زهاء 240 مشاركا يمثلون عدة قطاعات وهيئات وطنية، حسب ما علم اليوم الاثنين من الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات و عن وائر وزارية و مراكز بحث وبنوك وعن هيئات وطنية ووكالات دعم التشغيل وجمعيات وطنية متخصصة الى جانب ممثلي الهيئات الأممية بالجزائر.

وتهدف هذه الندوة الى "المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء الريفيات من خلال التركيز على تطوير المقاولاتية المبدعة والتنافسية"، و كذا الى "عرض التجربة الجزائرية في مجال المقاولاتية النسوية، سيما الموجهة منها للمرأة الريفية".

ويرمي هذا اللقاء الذي يتم تحت شعار "ابداع المراة الريفية بمعايير دولية"، إلى "تطوير المقاولاتية النسوية المبدعة من خلال دعم المرأة الريفية لتنويع منتجاتها وتسويقها بمعايير دولية"، وإلى "تعزيز قدرات مرافقي النساء المقاولات الريفيات سيما اطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".

وسيتم خلال هذه الندوة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ل15 أكتوبر من كل سنة، تنظيم ثلاث جلسات موضوعاتية تتناول محاور تتعلق سيما بتدعيم الخبرات في مجال التأطير و ترقية معارف ونشاطات النساء الريفيات و تنويعها و كذا محور ولوج النساء الريفيات الى السوق.

وعلى هامش اللقاء سيتم تنظيم معرض لمنتجات نساء مقاولات ريفيات استفدن من قروض في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة.