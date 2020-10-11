تقلبات جوية : الحماية المدنية تدعو المواطنين الى رفع درجة الحيطة وتوخي الحذر

الجزائر -دعت مصالح الحماية المدنية يوم الاحد كافة المواطنين "للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر" لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة وإتباع الإرشادات والنصائح الازمة مع تساقط الامطار بغزارة في عدة ولايات من الوطن, حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

واوضحت ذات المصالح انه تبعا للنشرة الجوية الخاصة بتساقط امطار غزيرة في العديد من ولايات الوطن, "تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة وإتباع الإرشادات والنصائح".

وبخصوص النصائح الموجهة لمستعملي الطريق تؤكد مصالح الحماية المدنية على ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء حتى في وضح النهار و احترام مسافة الامان و عدم القيام بالمنورات الخطيرة والتأكد من سلامة ماسحات الزجاج.

من جهة اخرى تلح ذات المصالح على ضرورة تنظيف البالوعات والمجاري وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع و حضر حقيبة الإسعافات الأولية، كما تنصح على عدم المغامرة بقطع السيول راجلا او السباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول بالسيارات.

كما تنصح الحماية المدنية بالابتعاد عن الوديان و حواف الأودية الى جانب مراقبة الاطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية والسدود.

وترشد نفس المصالح على ضرورة عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور،و مرافقة الاطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الأمن ,والانتباه الجيد من الأسلاك الكهربائية ، التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

وفي حالة تسرب المياه للمنزل تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والاتصال بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 و الرقم 14 .

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أما فيما يخص الحوادث المنزلية وبالضبط حوادث الإختناقات لا سيما بغاز أحادي اكسيد الكربون في ظل انخفاض درجات الحرارة، تنصح الحماية المدنية المواطنين بالقيام بصيانة وتنظيف المدفآت قبل بداية استعمالها من طرف رصاص محترف، وعدم سد فتحات التهوية، تهوية المنازل لمدة 10 دقائق في اليوم.

كما تدعو الى عدم استخدام الوسائل التقليدية للتدفئة ك"الطابونة وآلات الطبخ " .

وفي حالة وقوع اي خطر يجب من المواطنين ان يتصلوا بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021 و رقم النجدة 14 يضيف ذات البيان.

وذكرت الحماية المدنية بالنشرية الجوية الخاصة المتعلقة بتساقط الغزير للأمطار والتي تشمل ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بحيث تمتد صلاحية هذه النشرة الجوية بداية من ظهيرة يوم الأحد على الساعة 15 إلى غاية يوم غد الإثنين 12 أكتوبر على الساعة 06 صباحا، بحيث تتراوح الكمية ما بين 20 إلى 30 ملم.

أما ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة وولاية الطارف وتمتد صلاحية هذه النشرة من نهار اليوم الأحد على الساعة 15 إلى غاية يوم الغد الإثنين 12 أكتوبر 2020 على الساعة 12،بحيث تتراوح الكمية ما بين 30 إلى 50 ملم.