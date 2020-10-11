مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف شخصين اثنين

مستغانم - تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عشعاشة (مستغانم) من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف شخصين اثنين , حسبما أستفيد يوم الأحد من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود محرك للقوارب بقوة 40 حصان بمسكن أحد الأشخاص (المشتبه به الرئيسي) بقطاع الاختصاص التابع لأمن دائرة عشعاشة (80 كيلومتر شرق مستغانم).

وفتحت مصالح الشرطة تحقيق حول القضية مكن من توقيف شخص آخر (مشتبه به ثاني) وبحوزته المحرك في منطقة غير بعيدة عن مسكن المشتبه به الرئيسي.

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وبعد تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي وإحالتهما على قاضي المثول الفوري صدر في حقهما حكم بالحبس سنتين نافذتين وبدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج , كما تمت الإشارة إليه.