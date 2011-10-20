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حوادث مرور : وفاة 8 أشخاص و إصابة 168 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي 8 أشخاص حتفهم و أصيب 168 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيبازة بـ وفاة 02 شخصين و إصابة 02 آخرين" على إثر انقلاب سيارة بالطريق السريع تيبازة باتجاه الجزائر, بلدية تيبازة, حيث تم إسعاف الضحيتين في عين المكان ثم الى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 25 عملية تحسيسية عبر 02 ولايتين (17 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 36 عملية تعقيم عبر 05 ولايات (19 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 102 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 21 سيارة إسعاف و 31 شاحنة بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 10 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر, وفق ذات البيان.

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حوادث مرور : وفاة 8 أشخاص و إصابة 168 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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