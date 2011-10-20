حوادث مرور : وفاة 8 أشخاص و إصابة 168 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 8 أشخاص حتفهم و أصيب 168 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيبازة بـ وفاة 02 شخصين و إصابة 02 آخرين" على إثر انقلاب سيارة بالطريق السريع تيبازة باتجاه الجزائر, بلدية تيبازة, حيث تم إسعاف الضحيتين في عين المكان ثم الى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 25 عملية تحسيسية عبر 02 ولايتين (17 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 36 عملية تعقيم عبر 05 ولايات (19 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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