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البيض: تشييع جنازة ضحايا حادث انفجار الغاز

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 15:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
البيض: تشييع جنازة ضحايا حادث انفجار الغاز

البيض- شيعت يوم الأحد بمقبرة سيدي أحمد بمدينة البيض جنازة الضحايا الخمسة الذين هلكوا في حادث تسرب وانفجار الغاز الذي وقع  يوم السبت وسط أجواء مهيبة.

وعرفت الجنازة حضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز,شاهر بولخراص, فضلا عن السلطات المدينة والعسكرية لولاية البيض وعدد كبير من المواطنين.

وأثر ذلك, قدم الوفد الوزاري تعازي رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لعائلات ضحايا الحادث الذي نجم عن انفجار الأنبوب الرئيسي لغاز المدينة على مستوى حي أولاد يحي2 بعاصمة الولاية مخلفا خمسة قتلى من بينهم رجل وامرأة وثلاثة أطفال بالإضافة إلى 18 جريحا (5 ذكور و8 إناث و5 أطفال) وفق آخر حصيلة للحماية المدنية.

وأشار بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية الى أن هؤلاء الضحايا يعانون من حروق مختلفة وإصابات متفاوتة الخطورة, وقد نقل أربعة مصابين بحروق خطيرة على جناح السرعة على متن مروحيتين تابعتين للإسعاف الجوي للحماية المدنية نحو الجزائر العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

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وجاء في البيان تسجيل خسائر مادية تمثلت في انهيار كلي لمنزلين إثنين, وانهيار جزئي لستة منازل وحريق كلي لشاحنة.

للإشارة, فقد سخرت مصالح الحماية المدنية خلال عملية تدخلها التي لا تزال متواصلة أكثر من 80 عنصرا من مختلف الرتب وثماني شاحنات إطفاء وأربع سيارات إسعاف.

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 17:32
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البيض: تشييع جنازة ضحايا حادث انفجار الغاز
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 15:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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