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حوادث مرور : وفاة 13 شخصا و إصابة 367 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 13:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات

الجزائر- لقي 13 شخصا حتفهم و أصيب 367 آخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به, يوم السبت, بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سوق أهراس بـ وفاة 05 أشخاص على إثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 16, ببلدية واد الكبريت, دائرة أم العظائم, تم تحويل ضحايا هذا الحادث الى مستشفى مداوروش من طرف الحماية المدنية".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 08 و 10 أكتوبر 2020 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 48 ساعة الأخيرة), عبر كافة التراب الوطني بـ "50 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية (37 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

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كما قامت ذات المصالح بـ" 60 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (41 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 246 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 44 سيارة إسعاف و 31 شاحنة, بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 01 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم ب ولاية الجزائر".

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة من أجل إطفاء حريقين بكل من ولايتي عنابة و بشار, لم يخلفا خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية, حيث أن تدخل الحماية المدنية مكن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها.

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حوادث مرور : وفاة 13 شخصا و إصابة 367 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 13:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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