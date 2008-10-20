Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستغانم: اعتراض قاربين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 26 شخصا

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
مستغانم: اعتراض قاربين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 26 شخصا

مستغانم - اعترضت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بولاية مستغانم في 24 ساعة الماضية قاربين اثنين للهجرة غير الشرعية وأوقفت 26 شخصا في عرض البحر، حسبما استفيد اليوم الخميس من ذات الهيئة.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت القارب الأول، الذي كان على متنه 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية على بعد 16 ميل بحري (29 كلم) شمال ميناء مستغانم.

وتم توقيف القارب الثاني، الذي كان على متنه 15 شخصا بينهم امرأتان على بعد 10 أميال بحرية (18 كلم) شمال مستغانم، يضيف ذات المصدر.

 إقرأ أبضا: مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية 

وقامت ذات الوحدات بتحويل الموقوفين إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسيتم في وقت لاحق تسليم المعنيين إلى المصالح الأمنية المختصة إقليميا قبل تحويلهم إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما أشار إليه ذات المصدر

كلـمات مفتـاحيــة :
مستغانم: اعتراض قاربين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 26 شخصا
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

رئيس الحكومة الإسباني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

20.10.08

السيد ناصري يشرف بباتنة على توزيع 616 سكنا و121 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي

20.10.08

تلمسان: افتتاح معرض "معالم في شظايا " للفنانة التشكيلية لاسمهان مزوار

20.10.08

بعجي: "نجاح وثيقة تعديل الدستور يعني نجاح الجبهة الداخلية والرد على الجبهات الخارجية"

20.10.08

قضية السيدة مايا: التماس عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا ضد المتهمين الرئيسيين

20.10.08

بن سالم: المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.07

كرة القدم/ مباريات ودية: "أبحث عن الصعوبة بهدف التحسن"

20.10.06

أول لقاء تنسيقي لمراجعة القانون المتعلق بالسينما و السمعي البصري