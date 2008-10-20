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حماية مدنية :تسجيل 76 حالة غرق في السدود والمسطحات المائية خلال 4 أشهر الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 13:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
حماية مدنية :تسجيل 76 حالة غرق في السدود والمسطحات المائية خلال 4 أشهر الأخيرة

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية 76 حالة وفاة غرقا في المسطحات المائية (البرك و السدود والأودية ...) خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو الى1 أكتوبر 2020 على المستوى الوطني, حسب حصيلة كشف عنها يوم الخميس مدير الاتصال و الاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح العقيد عاشور فاروق في تصريح لوأج أن مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني "تسجل في كل سنة عددا من الوفيات غرقا في المسطحات المائية, حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو الى 1  أكتوبر 2020 ", مبرزا أن فئة الأطفال والمراهقين تمثل أعلى نسبة من ضحايا هذه الحوادث المأسوية.

واستنادا لذات المصدر فإن حصيلة حالات الوفيات غرقا المسجلة خلال فترة 4 أشهر على مستوى المسطحات المائية تشمل وفاة 10 أشخاص غرقا بالسدود و 5 أشخاص بالأودية و 28 حالة وفاة غرقا بالمجمعات المائية الى جانب غرق 29 شخصا بالسدود الريفية و 4 أشخاص في الاحواض المائية والمسابح.

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من جهة أخرى, ذكر المسؤول بأن المديرية العامة للحماية المدنية, بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات, تنظم كل سنة حملات تحسيسية توعوية موجهة للمواطنين عبر كافة أنحاء الوطن تتناول مخاطر الغرق في المجمعات المائية بهدف تقديم شروح للمواطنين لاسيما الشباب حول مخاطر السباحة في السدود وباقي المسطحات المائية.

وذكر ذات المصدر أيضا بأن 65 شخصا لقوا مصرعهم غرقا عبر مختلف الشواطئ على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو الى 14 يوليو الماضيين.

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حماية مدنية :تسجيل 76 حالة غرق في السدود والمسطحات المائية خلال 4 أشهر الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 13:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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