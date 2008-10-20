موسم اصطياف 2020 : وفاة 71 شخصا غرقا على المستوى الوطني

الجزائر- تم تسجيل وفاة 71 شخصا غرقا من بينها 46 حالة سجلت بشواطئ ممنوعة للسباحة على مستوى 14 ولاية ساحلية خلال الفترة الممتدة من 15 يوليو الى 1 أكتوبر2020 , حسبما أفاد به يوم الخميس مدير الاتصال و الاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح العقيد عاشور فاروق ل/وأج أنه تم تسجيل 71 حالة غرق خلال الفترة الممتدة من 15 يوليو الى 1 أكتوبر 2020 على مستوى 14 ولاية ساحلية وذلك بعد تطبيق قرار الفتح التدريجي والمراقب لشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19.

وأبرز ذات المصدر أنه من بين 25 حالة وفيات مسجلة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة سجلت 10 منها خارج أوقات الحراسة مقابل 15 حالة غرق خلال أوقات الحراسة.

و تحتل مستغانم صدارة الولايات المعنية بهذه الحصيلة ب14 حالة وفاة متبوعة ببجاية ب 12 وفيات منها 7 سجلت بشواطئ ممنوعة للسباحة ثم تيبازة ب8 وفيات.

و أضاف المسؤول ذاته أنه خلال الفترة المذكورة تم تسجيل توافد قرابة 37 مليون مصطاف (36998340 مصطاف) عبر شواطئ 14 ولاية ساحلية مع تسجيل 27.525 تدخلا وإنقاذ 19.429 شخصا من غرق حقيقي وتقديم اسعافات أولية 6.916 آخرين و تحويل 1255 أخرين نحو المراكز الصحية إلى جانب تسجيل 12 جريحا في حوادث بمركبات وأدوات بحرية من بينهم 5 بولاية الطارف دون تسجيل وفيات، حسب العقيد عاشور.

و ذكر المتحدث أن ولاية وهران تصدرت قائمة الولايات الساحلية ال14 حيث حققت أكبر عدد من المصطافين بتسجيل أزيد من 6ر7 مليون زائر تليها ولاية مستغانم ب 2ر4 مليون مصطاف ثم جيجل بأكثر من 1ر4 مليون و بومرداس بما يفوق 6ر3 مليون مصطاف و سكيكدة ب1ر3 مليون والعاصمة بأزيد من 2 مليون مصطاف في حين سجل أقل تدفق على مستوى شواطئ عنابة بأزيد من 1ر1 مليون مصطاف.

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و أكد العقيد فاروق عاشور أنه رغم أن موسم الاصطياف هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وافتتاحه فقط في 15 يوليو غير أنه عرف ارتفاعا في عدد المصطافين.