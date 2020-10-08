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على الحركة الجمعوية التوجه نحو تأطير أحسن و مهنية أكبر

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 09:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

بجاية- دعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان يوم الأربعاء ببجاية المجتمع, المدني و الحركة الجمعوية الى التوجه نحو تأطير أحسن و مهنية اكبر.

و في مداخلة له خلال لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية, شدد السيد برمضان على ضرورة التوجه نحو تأطير احسن و المزيد من المهنية بغية جعل الجمعيات اكثر فعالية في اعمالها, متطرقا في هذا الصدد الى الاليات التي يجب وضعها للوصول الى هذا الهدف.

و في هذا الصدد, أشار المستشار لدى رئيس الجمهورية الى اعادة تنظيم النسيج الجمعوي برمته, مضيفا ان هذه التصور الجديد مستمد من الرغبة في التوجه صوب استراتيجية جديدة في هذا المجال و انه لن يتم فرض اشياء من الفوق بل سيتم في اطار المشاورات و النقاشات التي يتم اطلاقها في هذا الاطار عبر القطر الوطني".

كما جدد المتحدث رغبة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في مساعدة المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و تنميتهما من خلال منحهما فرصة التحول الى شركاء حقيقيين فيما يخص اتخاذ القرارات.

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و وجه السيد برمضان الدعوة للجمعيات المشاركة في اللقاء لتكثيف تبادلاتهم و اتصالاتهم و انضاج مخططاتهم.

و قال مستشار الرئيس ان الهدف الأسمى لهذه الخطوة يتمثل في المشاركة في "ارساء الاسس من اجل بناء الجزائر الجديدة و هذا لوضع المجتمع المدني في صميم القرار".

و نتج عن هذا اللقاء نقاشات طويلة حيث قدمت الجمعيات اقتراحات من اجل تحسين ادائها و رفع العراقيل التي تمنعها من اداء مهمتها.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
على الحركة الجمعوية التوجه نحو تأطير أحسن و مهنية أكبر
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 09:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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