حوادث المرور: وفاة 52 شخصا وإصابة 254 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - توفي 52 شخصا وأصيب 254 آخرون بجروح في 149 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 29 سبتمبر و 5 أكتوبر الجاري، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن ولاية تيبازة سجلت أكبر عدد من حوادث المرور ب 9 حوادث، تليها ولاية الجزائر (8).

وبخصوص العوامل المؤدية لوقوع هذه الحوادث، فإن العنصري البشري يبقى المتسبب الرئيسي فيها بنسبة 83% من خلال السرعة المفرطة والتجاوزات والمناورات الخطيرة، إلى جانب عدم احترام مسافة الأمان وقانون المرور، فضلا عن أسباب أخرى متعلقة بحالة المركبات والطرقات والمحيط.

وفي هذا الصدد، تدعو قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى "التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السياقة السليمة من خلال تجنب السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرور وخيمة قد تودي بحياتهم وحياة غيرهم".

كما تضع الرقم ارقم الأخضر (1055) تحت تصرف المواطن لتقديم يد المساعدة أو التدخل في الحالات الطارئة وكذا صفحة الفيسبوك وموقع (tariki.dz) للتعرف على حالة الطرقات الآنية وموقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد (ppgn.mdn.dz).