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بلمهدي يشرف على انطلاق مسابقة الانتداب لدى مسجد باريس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 13:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
بلمهدي يشرف على انطلاق مسابقة الانتداب لدى مسجد باريس

الجزائر- أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ,يوسف بلمهدي, يوم الأربعاء بدار الامام بالمحمدية (الجزائر العاصمة) على انطلاق فعاليات مسابقة انتداب الاطارات من الائمة والمرشدات لتأطير الشأن الديني لدى مسجد باريس للسنة الجارية.

وبالمناسبة اوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة بانه "يشارك في هذه المسابقة 529 مترشحا ومترشحة تشمل ثلاثة فئات من مختلف التخصصات للإمامة (امام استاذ رئيسي وامام استاذ وامام مدرس) ومرشدات تم توزيعهم على مستوى ثانوية عبان رمضان والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى اطارات الشؤون الدينية والاوقاف بدار الامام يتنافسون على 60 منصبا ماليا.

وسيجتاز الناجحون في المسابقة الكتابية امتحان اخر في الثقافة الشفوية للتعرف اكثر على قدراتهم العلمية والدينية واللسانية التي سوف يحدد تاريخها لاحقا مشيرا الى ان الائمة الذين يتم انتقائهم نهائيا سوف يخضعون لدورة تكوينية.

 في موضوع متصل ذكر الوزير بان الائمة الذين يؤطرون الجالية الجزائرية والمسلمة على مستوى مساجد فرنسا يعدون من ارقى ائمة المنابر في الاعتدال والوسطية والانضباط  وذلك بشهادة الفرنسيين انفسهم حسب الوزير  الذي اضاف قائلا بانهم "استطاعوا ان يتميزوا في فرنسا و اوروبا".

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كما اشاد الوزير بالمؤهلات العلمية لهؤلاء اللائمة المترشحين الذين جاؤوا من ال 48 ولاية سواء في حفظ كتاب الله وتجويده وتفسيره واتقانهم اللغة الفرنسية و اشار السيد بلمهدي انه تم خلال مجريات المسابقة على مستوى دار الامام مراعاة التباعد بين المترشحين واتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات من اجل تفادي فيروس كوفيد 19.

 

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بلمهدي يشرف على انطلاق مسابقة الانتداب لدى مسجد باريس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 13:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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