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حوادث المرور: وفاة 32 شخصا واصابة 1310 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 13:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حوادث المرور: وفاة 32 شخصا واصابة 1310 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر- لقي 32 شخصا حتفهم وأصيب 1.310 أخرون بجروح جراء وقوع 1.070 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر الفارط و 3 أكتوبر الجاري, حسب ما أوردته يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة خمسة (5) أشخاص وجرح 42 آخرين, تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية, على إثـر 40 حادث مرور.

ومن جهة أخرى قامت مصالح الحماية المدنية ب2.042 تدخلا سمح بإخماد 1.539 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 225 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي, وكذا التباعد الإجتماعي, بالإضافة إلى القيام ب294 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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حوادث المرور: وفاة 32 شخصا واصابة 1310 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 13:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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