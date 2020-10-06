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كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف

الطارف- دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو اليوم الثلاثاء بالطارف المجتمع المدني إلى المساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف.

وذكرت الوزيرة التي كانت برفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية، بأن "القانون يعاقب كل أشكال العنف التي ترتكب ضد الأطفال و استغلالهم أو اهمالهم" مضيفة أن "مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يضمن في المادة 71 منه التزام الدولة بحماية الأسرة و المصلحة العليا للطفل".

من جهة أخرى، ذكرت وزيرة التضامن الوطني بالمجهودات التي يبدلها قطاعها من أجل "ترقية و تعزيز مكانة الطفل على الصعيدين الوطني و الدولي" قبل أن تذكر بالتكريم الذي حظي به أطفال مبتكرون من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرفانا للجوائز التي حصدوها في المنافسة الدولية للروبوت المنعقدة مؤخرا بكوريا الجنوبية.

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ولدى تطرقها لقضية مقتل الشابة شيماء، قدمت الوزيرة مجددا عبارات التعزية و المواساة لعائلة الضحية مؤكدا أن الدولة ستتكفل بحالتها.   

للإشارة قام وزيرا التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو و الموارد المائية أرزقي براقي بزيارة عمل اليوم إلى ولاية الطارف تفقدا خلالها مشاريع تابعة لقطاعيهما.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:59
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كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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