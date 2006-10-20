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المسيلة: الحكم بثلاث سنوات سجن ضد من قاموا ببقر 58 رأسا من الغنم لموال بحمام الضلعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

المسيلة - قضت مساء يوم الثلاثاء محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة بالحبس ثلاث سنوات ضد ثلاثة (3) أشخاص قاموا الأسبوع الماضي ببقر قطيع من الأغنام قوامه 58 رأسا ملك لأحد موالي قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة، حسب ما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة قضت أيضا بتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 1 مليون و 700 ألف دج وغرامة مالية ب 300 ألف دج بعد أن وجهت للمعنيين الثلاثة تهم "جريمة تكوين جمعية أشرار وبقر رؤوس مواشي" .

وكانت قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حادثة فريدة من نوعها تمثلت في إقدام ثلاثة أشخاص على بقر قطيع من الغنم انتقاما من صاحبها بسبب خلاف على تحديد مناطق الرعي، وفق ما أفاد به مصدر من الدرك الوطني.

وشهدت قرية الدريعات بعد ذلك حملة تضامنية واسعة مع الضحية تمثلت في جمع سكان القرية وما جاورها لمبلغ مالي بقيمة 140 مليون دج مع قطيع من الغنم يزيد عن 39 رأسا.

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المسيلة: الحكم بثلاث سنوات سجن ضد من قاموا ببقر 58 رأسا من الغنم لموال بحمام الضلعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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