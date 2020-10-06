وزير السياحة يشدد على مساهمة قطاع الصناعة التقليدية والحرف في خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني -

شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة -

نجاعة طاقوية: الجزائر مهتمة بتجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

اعتماد قريبا جهاز جديد لدعم الفلاحين في مجال إنجاز وتجهيز هياكل الري المقتصدة للمياه -

رئيس الحكومة الإسباني في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء -

أدرار: الوضعية الوبائية للملاريا ''مستقرة'' بالولاية -

إنقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس -

التكفل بمناطق الظل يرمي إلى تثبيت السكان وخلق النشاطات -

وسترن صحرا كيمباين'' البريطانية تدين حملة الترهيب والتشهير ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي -

نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تصل حاليا إلى 62 بالمائة على المستوى الوطني -

مسرحية شكون يخدع شكون تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة -

هيئة مستقلة لتسيير الماء الصالح للشرب من أجل توزيع عادل بين ولايتي الطارف و عنابة -

كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف -

إنجاز مؤسسات الوسط المفتوح سياسة جديدة لإصلاح النزلاء وإدماجهم في المجتمع -

المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الاسباني -

مجموعة ايكواس ترفع العقوبات عن مالي -

رقمنة وإحصاء: مخططات العمل القطاعية الاستعجالية ستسلم قبل نهاية 2020 -

وزارة التجارة تحضر لدعوة مختلف الشعب المنتجة لتنظيم أنفسهم في شكل جمعيات مهنية -

الإنتهاء من إعداد عقد وزاري مشترك ينظم عمل المدارس الخاصة في مختلف الأطوار التعليمية -