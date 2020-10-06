Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

برمضان: الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 14:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرات
برمضان: الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني

المسيلة - أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان اليوم الثلاثاء بالمسيلة على أن "الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني بمختلف أطيافه"، و ذلك وفق ما تتضمنه مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.

وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري نشطه مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة محمد بوضياف بحضور والي الولاية عبد القادر جلاوي بأن "المجتمع المدني وفق تصور الجزائر الجديدة سيكون له الدور الهام في بناء وسير مؤسسات الدولة و ذلك من خلال طرح جديد يرتكز على الديمقراطية التشاركية".

وأضاف في ذات السياق بأن دور المجتمع المدني "مفصلي وهام تنعكس أهميته من خلال وروده ولأول مرة في ديباجة الدستور المزمع الاستفتاء عنه في 1 نوفمبر المقبل وفي عدة مواد من هذه الوثيقة كما يتيح ولأول مرة كذلك عدم المساس بالجمعيات"، حيث يرجع فقط حلها إلى قرار قضائي بعد ارتكابها خطأ، خلافا لما كان سائدا في السابق عندما كانت تعطي صلاحيات للولاة بحل هذه الجمعيات.

وبالنظر إلى دورها الرقابي المتضمن في وثيقة تعديل الدستور فقد تم إقحام الجمعيات في محاربة الفساد من خلال إسهامها في الرقابة القبلية، حسب ما أضاف السيد  برمضان الذي أفاد بأنه تم أمس الشروع في تكوين 90 جمعية حول كيفيات ومناهج الرقابة القبلية في مجال التنمية في الولايات وكذا محاربة الفساد.

إقرأ أيضا: المجتمع المدني هو "المدافع الأول" عن مشروع تعديل الدستور

كما أشار إلى أن الدولة تعتزم تكوين ما يزيد عن 5 آلاف جمعية عبر الوطن في هذا الشأن.

وثمن السيد برمضان كذلك دور الجمعيات بالخارج لما تتوفر عليه من كفاءات وطاقات وطنية تعود بالفائدة على البلاد اجتماعيا واقتصاديا شرط الاقتراب منها وكسب ثقتها على حد تعبيره.

كما ثمن المتحدث دور المجتمع المدني في مجال الوقاية من كوفيد-19 من خلال الهبة التضامنية والتجند والتنسيق الذي قامت به الجمعيات مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة ما جعل البلاد تتجنب أزمة الكمامات في مع بداية الوباء كما كان لها دور فعال في حملات التوعية في هذا الشأن.

ودعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج في الأخير ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا اللقاء إلى الابتعاد عن النظرة القديمة للمجتمع المدني والتفرغ للعمل التطوعي دون انتظار المقابل حيث أن ذلك سيمكن –حسبه- من إنجاح العمل التشاركي للمجتمع المدني مع مختلف هيئات الدولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
برمضان: الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 14:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.06

البوليساريو توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لفرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية 

20.10.06

البوليساريو تدعو مجلس الأمن لمحاسبة المغرب على انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان

20.10.06

كرة القدم/ ميركاتو: بلعمري، وناس وغزال ينقذون موسمهم قبل انتهاء فترة الانتقالات

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"

20.10.06

استفتاء 1 نوفمبر 2020 على  مشروع تعديل الدستور "أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة"

20.10.06

مشروع تعديل الدستور: تأسيس ل"تغيير عميق" في دور ومكانة المجتمع المدني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص تؤكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"

20.10.05

الأمم المتحدة–المساواة بين الجنسين : عرض التجربة الجزائرية

20.10.05

الجمعية الوطنية للطب الرياضي تنضم رسميا للاتحاد العربي

20.10.05

الاستفتاء على تعديل الدستور "محطة بارزة" لبناء جمهورية جديدة

20.10.05

مشروع تعديل الدستور يندرج "ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية وممارسة الديمقراطية الحقيقية"