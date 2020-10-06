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توقيف ثلاثة مهربين لمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر بالقالة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 08:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الطارف - تمكنت عناصر مصالح أمن دائرة الذرعان (الطارف) من توقيف ثلاثة (3) مهربين لمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر, حسب ما أفاد به يوم الاثنين المكلف بالاتصال بأمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي أنه بناء على شكوى تفيد بسرقة هاتف نقال لشخص يقيم بولاية الجزائر, فتحت مصالح الشرطة تحقيقا أسفر عن وضع حد لنشاط شبكة متخصصة في "التخطيط للإبحار غير الشرعي."

و أشار المصدر الأمني إلى أن الأمر يتعلق بشخصين ينحدران من الجزائر العاصمة و شريكهما الثالث الذي وصف بـ"الخطير" ينحدر من بلدية القالة الحدودية.

وقد تم توقيف المتورطين و بحوزتهم هواتف نقالة تستعمل في إطار نشاطاتهم المشبوهة, بالإضافة إلى 300 ألف دج تحصلوا عليها من طرف مرشحين للهجرة غير الشرعية, حسب ما علم من ذات المصدر.

وقد تم تقديم المهربين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القالة عن تهم "التخطيط للإبحار بطريقة غير شرعية."

وبعد المثول الفوري أمام محكمة الاختصاص صدر حكم بسنتين سجنا نافذة في حق المعنيين الثلاثة, وفق ما ذكره ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف ثلاثة مهربين لمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر بالقالة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 08:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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