Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 11:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان &quot;الزردي&quot; المهدد بالانقراض

وهران - رصد حيوان مهدد بالانقراض يسمى "الزردي" لأول مرة على مستوى غابة سيدي بختي ببوتليليس (غرب وهران)، حسبما استفيد يوم السبت لدى الجمعية المحلية لتربية الطيور وحماية البيئة والحيوان "شفيع الله".

وقد تم العثور على هذا الحيوان النادر ليلا بالصدفة في إطار عملية جرد الحياة البرية بالفضاء الغابي المذكور والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من طرف القائمين على إقليم هذا الفضاء الغابي التابعين لإدارة محافظة الغابات بالتنسيق مع جمعية "شفيع الله "، حسبما ذكره رئيسها لـ/وأج/.

وقد تم توثيق هذا الحيوان، الذي يعرف أيضا باسم "الزيرد"، عن طريق جهاز كاميرا إدارة إقليم غابة مسيلة بمشاركة الجمعية المذكورة، علما أن هذا الكائن مصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 مايو 2012، كما أضاف معمر شفيع الله.

ويعتبر "الزردي" من الحيوانات الليلية الخجولة، لونه أسود مع خطوط رمادية وذيله طويل يساوي حجمه ويكسوه شعر متوسط الكثافة وهو شبيه بالقط نوعا ما، كما أشار إليه السيد معمر.

كما أن هذا الحيوان غير مفترس إلا أنه يصطاد ليلا من طرف الصيادين للمتعة أو من طرف بعض مربي الدجاج خوفا من أن يأكل البيض والصيصان مع العلم أن غداءه الحشرات والزواحف، وفق ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، فان برنامج عملية جرد الحياة البرية بإقليم غابة مسيلة، التي تضم غابة سيدي بختي، ستشمل في المرحلة الأولى الحيوانات الليلية وستليها تلك التي تظهر في النهار، ثم ستخصص المرحلة الثانية للطيور وذلك بغية معرفة الأصناف المتبقية على مستوى هذا الإقليم الغابي .

آخر تعديل على الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 11:39
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 11:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.04

قرض مصغر: نحو استحداث مؤسسات مصغرة بمناطق الظل

20.10.04

لقاء بالجزائر العاصمة حول أعمال محمد ديب

20.10.04

إعادة بعث دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم (1 ) غرداية / المنيعة

20.10.04

الحكومة السودانية توقع بجوبا على اتفاق السلام مع الحركات المسلحة

20.10.04

محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض

20.10.04

مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تدعو "للمشاركة الواسعة" في الاستفتاء على وثيقة تعديل الدستور

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.30

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة

20.09.29

وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

20.09.30

التأكيد على أهمية استرجاع مدفع بابا مرزوق، قطعة من التراث الجزائري

20.10.01

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء

20.10.01

انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

20.09.29

إطلاق حملة ثقافية لتوثيق وجمع المخطوطات العلمية لمنطقة وادي سوف