محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض

وقد تم العثور على هذا الحيوان النادر ليلا بالصدفة في إطار عملية جرد الحياة البرية بالفضاء الغابي المذكور والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من طرف القائمين على إقليم هذا الفضاء الغابي التابعين لإدارة محافظة الغابات بالتنسيق مع جمعية "شفيع الله "، حسبما ذكره رئيسها لـ/وأج/.

وقد تم توثيق هذا الحيوان، الذي يعرف أيضا باسم "الزيرد"، عن طريق جهاز كاميرا إدارة إقليم غابة مسيلة بمشاركة الجمعية المذكورة، علما أن هذا الكائن مصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 مايو 2012، كما أضاف معمر شفيع الله.

ويعتبر "الزردي" من الحيوانات الليلية الخجولة، لونه أسود مع خطوط رمادية وذيله طويل يساوي حجمه ويكسوه شعر متوسط الكثافة وهو شبيه بالقط نوعا ما، كما أشار إليه السيد معمر.

كما أن هذا الحيوان غير مفترس إلا أنه يصطاد ليلا من طرف الصيادين للمتعة أو من طرف بعض مربي الدجاج خوفا من أن يأكل البيض والصيصان مع العلم أن غداءه الحشرات والزواحف، وفق ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، فان برنامج عملية جرد الحياة البرية بإقليم غابة مسيلة، التي تضم غابة سيدي بختي، ستشمل في المرحلة الأولى الحيوانات الليلية وستليها تلك التي تظهر في النهار، ثم ستخصص المرحلة الثانية للطيور وذلك بغية معرفة الأصناف المتبقية على مستوى هذا الإقليم الغابي .