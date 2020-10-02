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وضع حد لنشاط شخص يمارس النصب والاحتيال عن طريق وكالة تجارية وهمية

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 17:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر- تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شخص أنشأ وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لمصالح الأمن.

و أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية الأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شخص أنشأ وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال باستعمال التزوير وإبرام عقود وصفقات مشبوهة بهدف سلب ثروات الغير, مستخدما عدة أشخاص لمساعدته في نشاطه الإجرامي,  حيث تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات ب9 مليار سنتيم".

وقد مكنت العملية أيضا --يضيف البيان-- من حجز مبلغ مالي يقدر ب 4.220.000 دج, سبع شاحنات من الحجم الكبير, ثلاث سيارات سياحية, 12 بطاقة رمادية وعقود كراء مزورة, بالإضافة الى معدات مكتبية وهواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

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وضع حد لنشاط شخص يمارس النصب والاحتيال عن طريق وكالة تجارية وهمية
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 17:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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