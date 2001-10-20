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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصابة 367 آخرين بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر- لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 367 آخرون بجروح في 322 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 سبتمبر المنصرم, حسب حصيلة أوردتها يوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الاسبوع الماضي, تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور ب -17 وعدد الجرحى ب -23 مع ارتفاع في عدد الوفيات ب +3 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وفي هذا الاطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات طلية 24 سا/24.

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:39
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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصابة 367 آخرين بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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