حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وجرح 1348 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - أودت حوادث المرور خلال الفترة من 20 الى 26 سبتمبر الجاري الى وفاة 31 شخصا وجرح 1348 آخرين، اثر وقوع 1102 حادث مرور على مستوى التراب الوطني، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، يوم الثلاثاء في بيان لها.

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تمنراست بوفاة 5 أشخاص وجرح 26 آخرين على إثر وقوع 8 حوادث مرور.

من جهة أخرى قامت ذات المصالح-- يضيف البيان-- ب1974 تدخلا سمح بإخماد 1540 حريق بين منزلي وصناعي وحرائق أخرى مختلفة.

و بشأن النشاطات المندرجة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني ب 330 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية تحثهم من خلالها على ضرورة "احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي"، بالإضافة إلى القيام بـ 399 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.