Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 87 مرات
أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني

أدرار - أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي بالنيابة كوثر كريكو يوم الإثنين بأدرار أن ترقية المرأة الريفية هي في صلب اهتمام القطاع.

و صرحت الوزيرة في ختام زيارتها لهذه الولاية ''أن ترقية المرأة عموما والريفية بشكل خاص تأتي في صلب اهتمام القطاع من خلال تعزيز آليات دعمها بمختلف البرامج و الجهود التنسيقية مع مختلف القطاعات لتثمين منتجاتها الإبداعية و تمكنيها من بلوغ جودة عالمية'' .

وأشارت الى ''أن القطاع يعمل أيضا على مرافقة الفئات الهشة و المحرومة و ذوي الإحتياجات الخاصة'' ، موضحة في هذا الصدد " أن هذا التوجه يتضمنه مشروع تعديل الدستور من خلال نصوصه التي تعكس إرادة سياسية قوية مؤمنة بضرورة التكفل بهذه الفئة ، وثقة في مهارات المرأة عموما و المرأة الريفية بصفة خاصة".

و لدى تفقدها بمعية وزير الموارد المائية أرزقي براقي لعيادة خاصة للتأهيل الحركي لمستثمرة شابة من ولاية أدرار أنجزت بمرافقة وكالة دعم تشغيل الشباب ، أشادت الوزيرة بهذه الخطوة التي تترجم ''عزيمة المرأة في خوضها غمار المقاولاتية و الإستثمار الجاد''.

اقرأ أيضا :   مشروع تعديل الدستور ضمانة حقيقية للمرأة الجزائرية

كما اطلعت السيدة كريكو التي كانت رفقة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيدة بليرتا أليكو على معرض بقصر الثقافة بعاصمة الولاية حول إبداعات المرأة الريفية و المؤسسات المصغرة التي أنشئت ضمن مختلف أجهزة التشغيل .

و بالمناسبة جرى توزيع مقررات استفادة من جهاز القرض المصغر و تكريم جمعيات مساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) إلى جانب تكريم جمعية التكفل بمرضى القصور الكلوي وأرملة المجاهد الراحل بلخيرة فاتح .

آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:24
كلـمات مفتـاحيــة :
أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 87 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.30

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز…

20.09.30

كوفيد-19: رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري خلال أيام العطل الأسبوعية

20.09.30

مسألة الذاكرة بين الجزائر و فرنسا تعرف "تطورا"

20.09.30

ست مواد لتفعيل وتأهيل دور المجتمع المدني وترقيته

20.09.30

تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

20.09.30

كتاب الأرض السائبة "بدون سلطان" شاهد على عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل

20.09.28

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية

20.09.28

أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني