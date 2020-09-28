أدرار : ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني

أدرار - أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي بالنيابة كوثر كريكو يوم الإثنين بأدرار أن ترقية المرأة الريفية هي في صلب اهتمام القطاع.

و صرحت الوزيرة في ختام زيارتها لهذه الولاية ''أن ترقية المرأة عموما والريفية بشكل خاص تأتي في صلب اهتمام القطاع من خلال تعزيز آليات دعمها بمختلف البرامج و الجهود التنسيقية مع مختلف القطاعات لتثمين منتجاتها الإبداعية و تمكنيها من بلوغ جودة عالمية'' .

وأشارت الى ''أن القطاع يعمل أيضا على مرافقة الفئات الهشة و المحرومة و ذوي الإحتياجات الخاصة'' ، موضحة في هذا الصدد " أن هذا التوجه يتضمنه مشروع تعديل الدستور من خلال نصوصه التي تعكس إرادة سياسية قوية مؤمنة بضرورة التكفل بهذه الفئة ، وثقة في مهارات المرأة عموما و المرأة الريفية بصفة خاصة".

و لدى تفقدها بمعية وزير الموارد المائية أرزقي براقي لعيادة خاصة للتأهيل الحركي لمستثمرة شابة من ولاية أدرار أنجزت بمرافقة وكالة دعم تشغيل الشباب ، أشادت الوزيرة بهذه الخطوة التي تترجم ''عزيمة المرأة في خوضها غمار المقاولاتية و الإستثمار الجاد''.

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كما اطلعت السيدة كريكو التي كانت رفقة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيدة بليرتا أليكو على معرض بقصر الثقافة بعاصمة الولاية حول إبداعات المرأة الريفية و المؤسسات المصغرة التي أنشئت ضمن مختلف أجهزة التشغيل .