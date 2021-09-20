حوادث المرور: وفاة 6 اشخاص وإصابة 161 اخرين

الجزائر - لقي ستة أشخاص حتفهم واصيب 161 اخرون بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة خلال ال 24 ساعة الاخيرة، حسب ما اورده اليوم الاثنين بيان للحماية مدنية .

وتم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص على اثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة على الطريق الوطني رقم 1 دائرة عين وسارة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة بالعاصمة، بومرداس، جيجل، عنابة وسيدي بلعباس دون تسجيل خسائر بشرية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 33 عملية تحسيسية عبر 05 ولاية (17 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحداث الحماية ب 55 عملية تعقيم عبر 10 ولاية (26 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصصت المديرية العامة

للحماية المدنية لهتين العمليتين 171 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 49 سيارة إسعاف و9 شاحنات بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 01 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.