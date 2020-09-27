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تقلبات جوية: دعوة السواق الى اجراء المراقبة التقنية للمركبات لتفادي حوادث المرور

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
تقلبات جوية: دعوة السواق الى اجراء المراقبة التقنية للمركبات لتفادي حوادث المرور

الجزائر - دعت  المديرية العامة للأمن الوطني، السواق وكل مستعملي الطريق الى ضرورة إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات مع تجنب الإفراط في السرعة بالأخص عند سقوط القطرات الأولى للأمطار لتفادي حوادث المرور، كما أورده اليوم الاحد، بيان من مصالح الامن الوطني .

 واوضح ذات البيان ان المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد على ضرورة "إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات وحالة أطر عجلاتها والإنارة ومنظومة الفرملة والأجهزة المختلفة الرؤية وماسحات الزجاج، مع تجنب الإفراط في السرعة بالأخص عند سقوط القطرات الأولى للأمطار".

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كما أكدت المديرية على ضرورة التركيز و توخي الحذر عند السير في طرق ومسالك المناطق الجبلية والغابية، التي تقل أو تضعف فيها الرؤية، خاصة في فترات الليل مع ظهور الضباب، ما يستدعي التقليل من السرعة وتشديد احترام إشارات المرور داخل التجمعات السكنية.   

ودعت في هذا الاطار كل مستعملي الطريق من سواق حافلات نقل المسافرين والشاحنات والمركبات الخفيفة والدراجات النارية، الى التحلي بالحيطة والحذر عند بداية تساقط الزخات الأولى من الأمطار، لما تسببه من مخاطر الطريق في ظل هذه الظروف الطبيعية الاستثنائية.

وتذكر ذات المديرية في نفس الوقت مستعملي الطريق بالرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة 17، دعائم التواصل الاجتماعي للأمن الوطني الموقع الإلكتروني وصفحتي الفايسبوك و التويتر الموضوعين تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة للإصغاء لانشغالاتهم والرد على طلباتهم المتعلقة بالنجدة وتقديم المساعدات لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الأمنيين.

كما تدعو بالمناسبة، المواطنين في المناطق التي تشهد تقلبات مناخية، المتابعة الحثيثة عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية للنشرات الجوية الخاصة، بما يسمح لهم من الاطلاع على تطورات الحالة الجوية، ويمكنهم من المساهمة في أخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات، يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 16:14
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تقلبات جوية: دعوة السواق الى اجراء المراقبة التقنية للمركبات لتفادي حوادث المرور
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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