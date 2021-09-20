حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و جرح 390 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية

الجزائر- لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 390 اخرون بجروح, في حوادث مرور وقعت بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري, حسب ما أفادت به يوم الخميس الحصيلة الأسبوعية للأمن الوطني.

وعرفت حصيلة حوادث المرور, مقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي, "ارتفاع" في عدد الحوادث المرور قدر ب (+103) حادث, وكذا في عدد الجرحى ب(+101)جريح, دون تسجيل فارق في عدد الوفيات, كما اوضحته الحصيلة.

و تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن "اسباب وقوع هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور .

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و في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, حفاظا على سلامة الجميع", مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, الموضوعان تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.