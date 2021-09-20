حوادث المرور: وفاة خمسة اشخاص واصابة 190 اخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي خمسة أشخاص حتفهم واصيب 190 اخرون بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة خلال ال 24 ساعة الاخيرة، حسب ما اورده اليوم الاحد بيان للحماية مدنية .

وتم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بـ 08 تدخل في حوادث المرور خلفت وفاة شخص واصابة 12 شخاص بجروح .

أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، تم تسجيل توافد 110000 مصطاف عبر الشواطئ المحروسة، في حين قام أعوان الحراسة ب 103 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 65 شخصا و تقديم الإسعافات ل31 شخصا أخرا مع تحويل 07 أشخاص لمختلف المراكز الصحية الجوارية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد حراقين على مستوى المناطق الحضرية، عبر ولاية المسيلة وولاية تندوف ، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 33 عملية تحسيسية عبر 05 ولاية (23 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحداث الحماية بـ 45 عملية تعقيم عبر 08 ولاية (29 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 169 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 33 سيارة إسعاف و21 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 01 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بـ بولاية الجزائر.