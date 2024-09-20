حوادث مرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 184 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 184 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم إسعافهم في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية, إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به, يوم الخميس, بيان للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته, أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بـ 02 وفيات و 06 جرحى على إثر 02 حادثي مرور وقع على مستوى بلديتي تمنراست و عين القزام".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 23 الى 24 سبتمبر 2020 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 24 ساعة الأخيرة) بـ" 35 عملية تحسيسية عبر 06 ولاية (25 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت ذات المصالح بـ" 115 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (36 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 203 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 37 سيارة إسعاف و 19 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 01 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بـ بولاية الجزائر".

وفيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام, قام أعوان الحراسة ب" 175 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 99 شخص و تقديم الإسعافات لـ 68 شخص آخر مع تحويل 08 أشخاص لمختلف المراكز الصحية الجوارية".

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية تيزي وزو من أجل "انتشال 01 شخص و تحويله الى المستشفى المحلي متوفي غرقا بالبحر بالمكان المسمى مازار منطقة صخرية الواقعة ببلدية ميزرانة, دائرة تيقزيرت, للعلم الضحية غرقت منذ 03 أيام".

يذكر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت من أجل إخماد 02 حريقين حضري بكل من ولاية الجزائر و ولاية الوادي, لم تسجل أي خسائر بشرية في هذه الحرائق المذكورة.