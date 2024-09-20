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اصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق الجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 10:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
اصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق الجزائر العاصمة

الجزائر- خلف انفجار لغاز المدينة داخل مسكن بحي الحميز (شرق الجزائر العاصمة) صباح يوم الخميس, إصابة 08 أشخاص بجروح و حروق متفاوتة الخطورة , حسب بيان أصدرته المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء "تدخلت اليوم في حدود الساعة 06 و 05 دقائق على إثر تسرب لغاز المدينة تبعه إنفجار بداخل مسكن متكون من 03 طوابق بحي الحميز 05 ببلدية الدار البيضاء", مشيرا إلى أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص بجروح و حروق متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ومن ثم نقلهم إلى مستشفيات الرويبة و الدويرة و حسان بادي (بلفور سابقا).

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وذكر ذات المصدر أن هذا الحادث خلف خسائر مادية تتمثل في إنهيار جدران الطابقين الثاني والثالث للبناية و تحطم 02 سيارتين كانتا مركونتين بجانب المسكن.

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اصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق الجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 10:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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