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الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية

وهران - دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر يوم الأربعاء بوهران الزوايا والجمعيات الدينية إلى المشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية والمساهمة في إبراز القيم والتراث والثقافة الجزائرية".

وأبرز السيد بلخضر خلال  إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا والمدارس القرآنية والأئمة والجمعيات الدينية بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس" أن الجمعيات الدينية والزوايا والمدارس القرآنية تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع وهي قادرة على المساهمة الفعالة في تثمين الذاكرة الوطنية وتكريس قيم وتراث تاريخ الأمة الحافل بالمقاومة والبطولات.

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واعتبر أن دور الهيئات الدينية ينبغي أن يتعزز "لا سيما لفائدة الأجيال الجديدة التي يتوجب صقلها بالفكر الصحيح والفقه السليم والتربية المبنية على قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف"، مشيرا أن الجمعيات والمدارس القرآنية والزوايا تشكل حصنا منيعا ضد كل التيارات والأفكار الغريبة عن قيم أمتنا.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية في كلمته بالمناسبة إلى مختلف الجوانب التي تتضمنها وثيقة التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر القادم لا سيما من جانب تعزيز دور الجمعيات الدينية والزوايا والمدارس القرآنية المنتظر منها أيضا المساهمة في تدعيم اللحمة الوطنية وكذا من خلال الخطاب الذي يقي من الآفات الاجتماعية ويجتهد دون تفشيها.

من جهة أخرى، كشف السيد بلخضر أنه سيتم الإفراج قريبا على قانون لجان المسجد الذي لا يزال قيد الدراسة، مثمنا في ختام مداخلته، الدور الذي تقوم به الجمعيات الدينية في إطار المجهود الوطني الرامي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 لا سيما من خلال نشاطها التضامني وسعيها الدؤوب للتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي بالمساجد.

وتخلل اللقاء نقاش طرح فيه ممثلو الجمعيات الدينية والزوايا جملة من الانشغالات التي تندرج في إطار المسعى الرامي إلى ترقيتها لكي تلعب الدور المنوط بها في المجتمع ، حيث وعد مستشار رئيس الجمهورية أن هذه الانشغالات ستأخذ بعين الاعتبار.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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