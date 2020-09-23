برمضان: تفعيل دور المجتمع المدني للتأسيس ديمقراطية تشاركية حقة

وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة -

الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية -

القضاء على إرهابي وتوقيف عدد من عناصر دعم لجماعات ارهابية وتجار مخدرات خلال أسبوع -

الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تشيد بعزم الدولة على مراجعة الاتفاق التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -

الجزائر / إيطاليا: التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية -

ألعاب القوى: تأكيد إجراء البطولة الافريقية في يونيو 2021 بالجزائر -

الفريق شنقريحة يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم -

أفريكوم: الجزائر يمكن لها أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في المنطقة -

السيد قوجيل يدعو أعضاء مجلس الأمة إلى المشاركة الفعالة في إنجاح استفتاء تعديل الدستور -

وزارة الاتصال ترفع دعوى ضد القناة الفرنسية M6 (أم 6) -

أشغال تهيئة على قدم وساق لتجهيز ملعب 20 أوت بالعاصمة قبل انطلاق البطولة -

حريق بمصلحة طب الأطفال الرضع بمستشفى ألام-ألطفل ''بشير بن ناصر'' -

بعد أشهر من الإغلاق, متحف الفنون الجميلة بالعاصمة يعيد افتتاح أبوابه للزوار -

المجتمع المدني قوة فاعلة يراهن عليها في بناء الجزائر الجديدة -

نحو الإعداد لاستراتيجية للنهوض بالسياحة -

إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ -

التوقيع على اتفاقيتين للشراكة بين مجمع ألجيريا كوربورايت يونيفرسيتيز و جامعتي جيجل و قسنطينة 1 -

الرئيس تبون يستقبل قائد القوات الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) -

دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة الإفريقية سيمنحها القدرة على التأثير -