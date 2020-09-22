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البليدة: إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع و حلول إمتحانات البكالوريا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 17:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
البليدة: إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع و حلول إمتحانات البكالوريا

البليدة - تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع وحلول إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لهذه الهيئة الأمنية.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 32 سنة بتهمة الإدخال بطريق الغش معطيات نظام المعالجة الآلية وكذا تهمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها.

وأضاف المصدر أنه بناء على معلومات واردة لهذه الهيئة تم فتح تحقيق بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني بالجزائر العاصمة حول نشاط مشبوه لشخص في إطار تسريب مواضيع و حلول إمتحانات شهادة البكالوريا 2020 باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال حيث تبين أن المشتبه فيه قام بنشر مواضيع و حلول الإمتحانات على شبكة فايسبوك.

وبعد التعمق في إجراء التحقيقات، تم التوصل للمشتبه فيه و تحديد عنوانه حيث تم تشكيل دورية تحت قيادة قائد فصيلة الأبحاث والتنقل لعين المكان، ليتضح بعد التحريات أن صاحب الحساب المشبوه هي فتاة حيث تم توقيفها واقتيادها إلى مقر الفصيلة للتحقيق معها حيث أنكرت التهمة في البداية لتعترف بعد مواجهتها بالأدلة و البراهين بقيامها بإعادة نشر موضوعي إمتحان دون مراعاة العواقب المترتبة عن ذلك.

وإثر ذلك تم تقديم المتهمة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

 

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البليدة: إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع و حلول إمتحانات البكالوريا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 17:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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