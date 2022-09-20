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حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وجرح 1254 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وجرح 1254 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - أودت حوادث المرور خلال الفترة من 13 الى 19  سبتمبر الجاري الى وفاة 29 شخصا وجرح 1254 آخرين ، اثر وقوع 1030 حادث مرور على مستوى التراب الوطني، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، يوم الثلاثاء في بيان لها.

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة  سجلت بولاية أم البواقي بوفاة 5 أشخاص  وجرح 25 آخرين على إثر وقوع 23 حادث مرور.

  من جهة أخرى قامت ذات المصالح-- يضيف البيان-- ب 1562 تدخلا سمح بإخماد 1192 حريق بين منزلي وصناعي وحرائق أخرى مختلفة.

وبخصوص جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام قام اعوان الحماية المدنية خلال ذات  الفترة  ب 2096 تدخل  سمح بإنقاذ 1312 شخص من غرق حقيقي   وتقديم الاسعافات ل697 شخص آخر الى جانب تحويل 91 مصطافا الى المراكز الصحية.

وبشأن النشاطات المندرجة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا  (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب  الوطني ب 266 عملية تحسيسية  لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية تحثهم من خلالها على ضرورة "احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي".

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حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وجرح 1254 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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